Натуральные энергетические напитки будут производить в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 15:09 2018-12-30T15:09:11+03:00

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Корпорация развития Нижегородской области сопровождает проект ООО «Комбинат напитков Двиан». Завод безалкогольных натуральных напитков планируется построить в Богородском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, к моменту ввода завода в эксплуатацию планируется создать около 60 рабочих мест, а объем инвестиций, вложенных в проект компанией «Комбинат напитков Двиан», составит 74 миллиона рублей. На комбинате будут производиться квас, лимонад, морсы и энергетики: по 960 тонн в месяц с мая по август и по 360 тонн в месяц с сентября по апрель.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2019 года. Для строительства уже выбран участок в Богородском районе.

- На сегодняшний день на рынке отсутствуют энергетические напитки на натуральной основе, так что наше производство станет инновационным, - подчеркнул директор ООО «Комбинат напитков Двиан» Алексей Трофимов.

Напомним, Корпорация развития Нижегородской области была создана весной 2018 года по поручению Глеба Никитина.