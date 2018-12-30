Мужчина и женщина погибли в лобовом ДТП в Навашинском районе

СЕГОДНЯ 13:52 2018-12-30T13:52:58+03:00

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Два человека погибли в страшном встречном ДТП в Нижегородской области в субботу, 29 декабря 2018 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, трагедия произошла в 15:35 на 155-м километре автодороги Владимир – Муром – Арзамас в Навашинском районе. 49-летняя женщина с трехлетним стажем, управляя автомобилем «Хендай», не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Сузуки».

В результате водители обоих автомобилей получили смертельные ранения – погибла и виновница ДТП, и 58-летний водитель «Сузуки».

Напомним, утром 30 декабря произошла страшная авария в Воротынском районе, в результате которой погибли 11-летняя девочка и 41-летняя женщина, и еще трое человек оказались в больнице.