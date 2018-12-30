СЕГОДНЯ 13:04 2018-12-30T13:04:48+03:00

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Рабочая группа по борьбе с бедностью создана в Нижегородской области в рамках участия региона в пилотном проекте, направленном на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечения устойчивого роста реальных доходов нижегородцев. Информация об этом содержится в распоряжении губернатора Нижегородской области Глеба Никитина от 19 декабря 2018 года. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Согласно информации, в рабочую группу вошли 15 человек, в число которых вошли и исполняющий обязанности министра социальной политики Нижегородско й области Алексей Исаев, министр образования, науки и молодежной политики Сергей Злобин, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов и первый заместитель министра строительства Анатолий Молев. Контроль за исполнением распоряжения возлагается на исполняющего обязанности заместителя губернатора, заместителя председателя правительства Нижегородской области Андрея Гнеушева.