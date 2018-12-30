Маршрутка устроила лобовое ДТП в центре Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 12:05 2018-12-30T12:05:03+03:00

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Очередная авария произошла по вине маршрутного такси в Нижнем Новгороде в субботу, 29 декабря 2018 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП произошло около 19:35 на пересечении улиц Белинского и Ошарской. 42-летний водитель маршрутки №57 со стажем три года выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Рено».

В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля «Рено» - 32-летняя женщина. Она была доставлена в больницу, где ей были диагностированы ушиб и гематома правой голени. После оказания первой медицинской помощи женщину отпустили из больницы домой.

Напомним, утром 30 декабря произошла страшная авария в Воротынском районе, в результате которой погибла 11-летняя девочка.