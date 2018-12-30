2018-12-30T11:21:06+03:00
Общество

Сезон охоты на пернатую дичь с ловчими птицами закрывается 1 января

Об этом сообщают в комитете госохотнадзора Нижегородской области
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Сезон охоты на пернатую дичь с ловчими птицами закрывается в Нижегородской области с 1 января 2019 года. Он длился с 25 июля по 31 декабря 2018 года. Об этом сообщают в региональном комитете госохотнадзора.

Культура охоты с ловчими птицами существовала во многих странах с I-II века до нашей эры, но с появлением огнестрельного оружия утратила практический смысл и сохранилась только в качестве хобби и спорта. Крылатого охотника необходимо воспитывать с птенца, приручая его в течение всей жизни птицы.

Во второй половине XX века хищным птицам нашли новое применение — профессиональное. Сейчас соколы работают на аэродромах для обеспечения безопасности полетов – они отгоняют стаи птиц, которые могут стать причиной катастрофы.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новую редакцию государственной программы «Охрана животного мира Нижегородской области».

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