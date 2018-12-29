Почти 900 нижегородских семей приняли участие в проекте «Здоровое будущее»

СЕГОДНЯ 17:46 2018-12-29T17:46:13+03:00

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Почти 900 нижегородских семей приняли участие в совместном проекте мэрии и Приволжского медуниверситета (ПИМУ) «Здоровое будущее». Как сообщает пресс-служба горадминистрации, проект реализовывается с начала 2018 года.

Ранее в 12 городских школах проводились анкетирования для родителей и учителей.

В течение двух месяцев психологи медуниверситета консультируют семьи, где обнаружились сложности в адаптации ребенка к школе. Параллельно проходят лекции для родителей и занятия для детей.

Выяснилось, что не все дети успешно адаптируются в школе, проблемы обнаружены у 20% от общего числа учащихся. Чаще всего встречается дефицит внимания, повышенная тревожность и гиперактивность.

Напомним, в нижегородской школе №85 заработал пилотный проект по созданию системы контроля доступа с использованием технологии распознавания лиц. Использоваться в полной мере она будет с января 2019 года.