2018-12-29T17:03:49+03:00
Общество

Финансирование сельского хозяйства в Нижегородской области вырастет на 20%

Поручение дал губернатор Глеб Никитин
Валерия ГРОМОВА
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Финансирование сельского хозяйства в Нижегородской области будет увеличено на 20% в 2019 году. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, такое поручение было дано губернатором Глебом Никитиным.

По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николая Денисова, на сегодняшний день область обеспечена на 50% овощами открытого грунта и только на 15% - закрытого.

- Необходимо наращивать производство овощей. Рассчитываем, что будет реализован крупный инвестиционный проект по строительству тепличного комбината площадью 17,3 гектара на Бору. Проект позволит региону вплотную приблизиться к самообеспечению овощами закрытого грунта. Реализация должна начаться в 2019 году, - добавил министр.

До 2024 года производство овощей защищенного грунта в регионе планируется увеличить до 13 тысяч тонн.

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