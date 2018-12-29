Новогодний забег на 2019 метров пройдет в Нижнем Новгороде 30 декабря

СЕГОДНЯ 16:17 2018-12-29T16:17:34+03:00

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В воскресенье, 30 декабря 2018 года, на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде пройдет новогодний забег. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, старт запланирован на 15:00.

Организаторы мероприятия - депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов и комиссия по развитию спорта при партии «Единая Россия».

Нижегородцам необходимо будет пробежать 2019 метров.

Старт и финиш забега - около памятника «Городовому».

Программа мероприятия:

13:30 – выдача стартовых пакетов, регистрация участников (площадь Минина, 5);

14:55 – выстраивание на старт;

15:00 – старт забега;

16:00 – закрытие дистанции;

16:00 – вручение памятных сувениров.

Напомним, в новогодние и рождественские дни нижегородская телебашня будет «одета» в оригинальный световой наряд. С 30 декабря по 3 января и 6 и 7 января она снова станет «поющей».