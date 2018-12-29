Новогодний забег на 2019 метров пройдет в Нижнем Новгороде 30 декабря
В воскресенье, 30 декабря 2018 года, на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде пройдет новогодний забег. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, старт запланирован на 15:00.
Организаторы мероприятия - депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов и комиссия по развитию спорта при партии «Единая Россия».
Нижегородцам необходимо будет пробежать 2019 метров.
Старт и финиш забега - около памятника «Городовому».
Программа мероприятия:
13:30 – выдача стартовых пакетов, регистрация участников (площадь Минина, 5);
14:55 – выстраивание на старт;
15:00 – старт забега;
16:00 – закрытие дистанции;
16:00 – вручение памятных сувениров.
Напомним, в новогодние и рождественские дни нижегородская телебашня будет «одета» в оригинальный световой наряд. С 30 декабря по 3 января и 6 и 7 января она снова станет «поющей».