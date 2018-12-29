2018-12-29T15:56:27+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Если стремиться к мечте, она обязательно сбудется!»

Валерия ГРОМОВА
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Воспитанники «Дзержинского санаторного детского дома» приехали на отдых в Казань 29 декабря 2018 года. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, поездка состоялась после поручения главы региона.

- Если стремиться к мечте, она обязательно сбудется! Правда, мечта не может воплотиться без шагов ей навстречу. Ребята подготовили хорошую заявку вместе со своими воспитателями, в которой не только рассказали о своем желании, но и описали, почему именно мечтают о путешествии по городам России», - объяснил Глеб Никитин.

Напомним, 26 декабря Глеб Никитин поздравил с наступающими праздниками около двух тысяч детей в возрасте от 5 до 15 лет со всех районов региона. Губернаторская елка состоялась в цирке. Среди участников были не только дети, добившиеся выдающихся результатов, но и те, кто оказались в сложной жизненной ситуации.

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