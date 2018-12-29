2018-12-29T15:03:59+03:00
Общество

Нижегородская телебашня засветится в новогодние праздники

Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В новогодние и рождественские дни нижегородская телебашня будет «одета» в оригинальный световой наряд. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, она будет переливаться огнями вечером и ночью.

С 30 декабря по 3 января и 6 и 7 января она снова станет «поющей».

- На самой высокой новогодней елочке города будет воспроизводиться красочное световое шоу, а с полуночи до часа ночи с 31 декабря на 1 января и с 3 на 4 января телебашня вновь станет «поющей» - высотная доминанта будет переливаться разноцветными огнями, - рассказал директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.

Напомним, впервые наша телебашня "запела" поздно вечером 6 июня 2018 года в преддверии Чемпионата мира по футболу. «Комсомолка» тоже наблюдала за этим знаменательным событием. И да, теперь у нашей телебашни есть имя! Она называется "Волго-окский маяк".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почти 900 нижегородских семей приняли участие в проекте «Здоровое будущее»
Финансирование сельского хозяйства в Нижегородской области вырастет на 20%
Новогодний забег на 2019 метров пройдет в Нижнем Новгороде 30 декабря
Глеб Никитин: «Если стремиться к мечте, она обязательно сбудется!»
В ИС «Наш Нижний» появился раздел «Отключения»
Прокуратура выявила 440 нарушений в работе школ Нижегородской области
Артем Савин может занять место Солонченко в думе Нижнего Новгорода
БК «НН» вышел в «Финал четырех» Кубка России
«Торпедо» обыграло рижское «Динамо» в матче КХЛ
Глеб Никитин возглавил совет «Управляющей компании Научно-образовательного центра»
46-летняя нижегородка устроила наркопритон в квартире на проспекте Гагарина
В Даньнеконстантиновском районе открылся модульный дом культуры
Нижегородка продавала алкоголь подросткам и пыталась дать взятку сотруднице полиции
В Нижнем Новгороде переименовали три остановочных пункта
Жителю Бора, который насмерть сбил 11-летнего мальчика, ужесточили приговор
Подаренные Москвой трамваи выйдут на нижегородские маршруты в 2019 году