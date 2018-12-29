Нижегородская телебашня засветится в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 15:03 2018-12-29T15:03:59+03:00

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В новогодние и рождественские дни нижегородская телебашня будет «одета» в оригинальный световой наряд. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, она будет переливаться огнями вечером и ночью.

С 30 декабря по 3 января и 6 и 7 января она снова станет «поющей».

- На самой высокой новогодней елочке города будет воспроизводиться красочное световое шоу, а с полуночи до часа ночи с 31 декабря на 1 января и с 3 на 4 января телебашня вновь станет «поющей» - высотная доминанта будет переливаться разноцветными огнями, - рассказал директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.

Напомним, впервые наша телебашня "запела" поздно вечером 6 июня 2018 года в преддверии Чемпионата мира по футболу. «Комсомолка» тоже наблюдала за этим знаменательным событием. И да, теперь у нашей телебашни есть имя! Она называется "Волго-окский маяк".