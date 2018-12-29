В ИС «Наш Нижний» появился раздел «Отключения»

СЕГОДНЯ 13:13 2018-12-29T13:13:21+03:00

В нем представлена информация о типе отключения, адресе проведения работ, времени и дате инцидента и сроках его устранения

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В информационной системе «Наш Нижний» появился раздел «Отключения», который предназначен для оперативного информирования жителей об аварийных нарушениях в работе городского хозяйства и плановом ремонте на объектах жилищно-коммунального комплекса.

- Сведения об отключениях поступают в систему «Наш Нижний» от ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). В новом разделе представлена информация о типе отключения, адресе проведения работ, времени и дате инцидента и сроках его устранения, - объяснил заместитель главы города Алексей Карапузов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на сегодняшний день горожане отправили в ИС «Наш Нижний» более 14 500 заявок. 90% из них уже отработаны.

Напомним, воспользоваться информационной системой «Наш Нижний» может любой нижегородец, чья управляющая компания присоединилась к системе. Для этого необходимо на компьютере или смартфоне набрать адрес нашнн.рф или позвонить по номеру 005. Все заявки фиксируются в системе «Наш Нижний», затем попадает в домоуправляющую компанию для выполнения работ и в мэрию на контроль.Если качество выполнения работ жителя не устраивает, заявка возвращается на доработку в обслуживающую организацию.