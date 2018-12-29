Прокуратура выявила 440 нарушений в работе школ Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:27 2018-12-29T12:27:03+03:00

По всем фактам внесены представления

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Прокуратура Нижегородской области провела проверку исполнения законодательства, направленного на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних во время учебного процесса в школах региона. В ходе мероприятий были выявлены 440 нарушений.

Как сообщает пресс-служба ведомства, больше всего школы нарушают правила оснащения помещений оргтехникой и медизделиями.

Также в большинстве школ были нарушены законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, связанные с несоблюдением порядка гигиенической подготовки персонала.

В некоторых учреждениях детей неправильно кормят и не дают им горячее питание.

Есть недостатки и при формировании образовательными организациями учебной нагрузки и планировании времени отдыха обучающихся. По всем фактамв несены представления. Материалы для привлечения виновных лиц к административной ответственности направлены в территориальные органы Роспотребнадзора по Нижегородской области.