Артем Савин может занять место Солонченко в думе Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 11:55 2018-12-29T11:55:28+03:00

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Нижегородское региональное отделение «Единой России» предложит кандидатуру Артема Савина на место депутата думы Нижнего Новгорода, которое на днях освободила экс-глава города Елизавета Солонченко.

Решение о выдвижении Савина было принято на заседании политсовета 28 декабря.

Артем Савин в 2014 году окончил Нижегородскую государственную Медицинскую академию, в 2018 году - Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Лобачевского. Сейчас он является начальником сектора по физической культуре и спорту администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода.

Напомним, 26 декабря 2018 года Елизавета Солонченко написала заявление о сложении полномочий депутата гордумы.

- В жизни бывают ситуации, когда надо взять паузу. Паузу в отношениях, паузу в карьере… Поняла, что для меня такой момент наступил сейчас, и решила прекратить свои депутатские полномочия, - написала она в соцсетях, добавив, что сейчас для нее важнее семья.