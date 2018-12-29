БК «НН» вышел в «Финал четырех» Кубка России

СЕГОДНЯ 11:19 2018-12-29T11:19:14+03:00

Изменить размер текста: A A

28 декабря 2018 года баскетбольный клуб «Нижний Новгород» сыграл с БК «Самара». Матч завершился победой нижегородцев, которые вышли в «Финал четырех». Об этом сообщается на сайте клуба.

С самых первых минут встречи БК «НН» отступал. Первый отрезок завершился со счетом 13:22, второй – 35:42.

Ситуация не изменилась и после большого перерыва. Нижегородцы по-прежнему уступали со счетом 50:57.

Однако баскетболисты из столицы Приволжья смогли догнать и даже обогнать соперника.

- Дмитрий Узинский положил треху, а Евгений Бабурин в быстром отрыве забил с фолом – 56:57. Глазунов ответил дальним попадание, но свое слово сказал Георгий Жбанов из-за дуги и в следующей атаке добавил два с фолом. Штрафной в исполнении Жбанова не зашел, однако «НН» взял подбор, и Иван Стребков закончил розыгрыш лэй-апом – 63:60, - рассказывается на сайте.

«Самара» пыталась догнать, но БК «НН» вырвал победу со счетом 72:71.