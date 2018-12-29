«Торпедо» обыграло рижское «Динамо» в матче КХЛ

СЕГОДНЯ 11:01 2018-12-29T11:01:03+03:00

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В пятницу, 28 декабря 2018 года, нижегородское «Торпедо» сразилось с рижским «Динамо» в матче Континентальной хоккейной лиги.

В первом периоде нижегородцы играли в меньшинстве, у соперников было больше возможности забросить шайбу, но счет так и не был открыт. Во второй двадцатиминутке «Торпедо» забило гол в ворота соперника, а в конце третьей цифры на табло уже показывали 2:2.

Овертайм тоже не решил исход матча, была объявлена серия буллитов. Автозаводцы забросили шайбу и победили.

Напомним, сейчас нижегородский клуб находится на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Подробное расписание игр можно посмотреть здесь.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в начале июня Швед Фредрик Стиллман стал старшим тренером нижегородского «Торпедо». А главным тренером был назначен российско-канадский специалист Дэвид Немировски.