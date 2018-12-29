Глеб Никитин возглавил совет «Управляющей компании Научно-образовательного центра»

СЕГОДНЯ 10:16 2018-12-29T10:16:45+03:00

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин назначен главой наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации «Управляющая компания научно-образовательного центра». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Начало работы «Управляющей компании Научно-образовательного центра» - важный шаг в конкурентном соперничестве за создание на территории региона одного из первых в стране Научно-образовательных центров, - пояснил губернатор.

По его словам, основная задача - работа по разработке концепции НОЦ. В составе совета также есть представители власти, предприятий, а также научных и образовательных организаций.

Директором стал член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией ультрахолодных квантовых систем ИПФ РАН Андрей Турлапов.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин назнaчен руководителем рaбочей группы Государственного совета РФ по напрaвлению «Экология». Соответствующее распоряжение уже подписано Президентом России и опубликовано на официальном портале правовой информации в четверг.