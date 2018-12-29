46-летняя нижегородка устроила наркопритон в квартире на проспекте Гагарина

СЕГОДНЯ 09:47 2018-12-29T09:47:34+03:00

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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 46-летней жительницы Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Организация либо содержание притонов или систематическое представление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно информации, с ноября по декабрь 2018 года нижегородка приспособила свою квартиру на проспекте Гагарина в Приокском районе под наркопритон. Она сдавала ее наркоманам, которые взамен давали ей дозу.

На сегодняшний день наркопритон ликвидирован. Санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такого.

Ход расследования находится на контроле районной прокуратуры.