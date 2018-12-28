2018-12-28T17:01:23+03:00
Общество

В Даньнеконстантиновском районе открылся модульный дом культуры

Он стал семнадцатым в Нижегородской области
Юлия ИСАЕВА
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В пятницу, 28 декабря 2018 года, в поселке Дубрава Дальнеконстантиновского района открылся новый модульный дом культуры. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, работы велись в рамках реализации программы «Развитие культуры и туризма».

Раньше дом культуры находился в деревянном одноэтажном здании. Сейчас его площадь увеличилась в несколько раз, появился зрительный зал на 182 места, а также кабинеты для кружковой работы, костюмерная, административные и технические помещения.

Там работают шесть кружков самодеятельного народного творчества: взрослый и детский вокальные ансамбли, хореографическая студия, кружки художественного слова и декоративно-прикладного искусства.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации стратегии развития Нижегородской области до 2035 года в регионе планируется провести капитальный ремонт 86 учреждений культуры.

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