Нижегородка продавала алкоголь подросткам и пыталась дать взятку сотруднице полиции

СЕГОДНЯ 16:20 2018-12-28T16:20:54+03:00

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В Сормовском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней женщины, пытавшейся дать взятку должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, в ноябре 2018 года в торговом павильоне на улице Светлоярской в Сормовском районе подозреваемая продала несовершеннолетнему подростку спиртное. Противоправные действия продавца пресекла инспектор по делам несовершеннолетних. Во время составления протокола подозреваемая предложила сотруднице полиции взятку в размере 15 тысяч рублей за то, чтобы ее не привлекали к уголовной ответственности, но та отказалась.

В итоге торговая деятельность павильона была приостановлена. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств по данному уголовному делу. Расследование продолжается.