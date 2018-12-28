В Нижнем Новгороде переименовали три остановочных пункта

СЕГОДНЯ 15:09 2018-12-28T15:09:16+03:00

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Три остановочных пункта переименованы в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба городской администрации, речь идет о следующих объектах: «По требованию» на улице Зайцева теперь будет носить название «Микрорайон Корабли», «Улица Надежды Сусловой» на улице Надежды Сусловой - «1-й нагорный микрорайон», а «Площадь Советская» на улице Богородского - «Администрация Советского района».

Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года в Нижнем Новгороде будут отменены сразу семь коммерческих маршрутов. В частности, перестанут ходить Т-3 (Щербинки – улица Долгополова), Т-20 (Улица Дубравная – микрорайон Седьмое небо), Т-60 (Улица Усилова – Южное шоссе), Т-85 (Микрорайон Соцгород-2 – улица Усилова), Т-90 (ЗКПД4 – микрорайон Кузнечиха-2), Т-113 (улица Пермякова – микрорайон Бурнаковский), Т-138 (микрорайон Соцгород 2 – микрорайон Седьмое небо). Об этих и других изменениях в маршрутной сети читайте в материале "Комсомолки".