2018-12-28T15:09:16+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде переименовали три остановочных пункта

Речь идет об объектах «По требованию», «Улица Надежды Сусловой» и «Площадь Советская»
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Три остановочных пункта переименованы в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба городской администрации, речь идет о следующих объектах: «По требованию» на улице Зайцева теперь будет носить название «Микрорайон Корабли», «Улица Надежды Сусловой» на улице Надежды Сусловой - «1-й нагорный микрорайон», а «Площадь Советская» на улице Богородского - «Администрация Советского района».

Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года в Нижнем Новгороде будут отменены сразу семь коммерческих маршрутов. В частности, перестанут ходить Т-3 (Щербинки – улица Долгополова), Т-20 (Улица Дубравная – микрорайон Седьмое небо), Т-60 (Улица Усилова – Южное шоссе), Т-85 (Микрорайон Соцгород-2 – улица Усилова), Т-90 (ЗКПД4 – микрорайон Кузнечиха-2), Т-113 (улица Пермякова – микрорайон Бурнаковский), Т-138 (микрорайон Соцгород 2 – микрорайон Седьмое небо). Об этих и других изменениях в маршрутной сети читайте в материале "Комсомолки".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителю Бора, который насмерть сбил 11-летнего мальчика, ужесточили приговор
Подаренные Москвой трамваи выйдут на нижегородские маршруты в 2019 году
СК выясняет обстоятельства гибели мужчины и женщины на пожаре под Володарском
УФАС возбудило дело по признакам сговора в отношении в отношении «ГлавУКС» Нижнего Новгорода
Нижегородские хирурги сделали тысячу операций на сердце в 2018 году
В Нижнем Новгороде нашлась олениха по кличке Фейлин
Почти 14 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за последние сутки
В Ленинском районе Нижнего Новгорода открылся четвертый молочно-раздаточный пункт
Три человека погибли на пожарах из-за курения в Нижегородской области 27 декабря
Прокуратура добилась ликвидации свалки в Кстове
«Все для праздника»: Банк «Возрождение» запустил акцию по возврату комиссий по кредитным картам
В школе №85 Нижнего Новгорода заработал проект по распознаванию лиц
В Нижегородской области ужесточат меры по борьбе с контрафактной молочной продукцией
Второй новогодний трамвай начал курсировать по Нижнему Новгороду 27 декабря
Двое детей пострадали под колесами иномарки на «зебре» в Нижнем Новгороде
Хоккейные клубы «Саров» и «Скиф» вошли в структуру нижегородского «Торпедо»
Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом гостей «Губернаторской елки»
Глеб Никитин встретился с лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года» Сергеем Лебедевым
Житель Дзержинска, насмерть сбивший двоих пешеходов, пойдет под суд
В Москве задержали нижегородца, который 16 лет скрывался от наказания за убийство
Тело 39-летнего мужчины обнаружено в сгоревшем доме в Кстове
Нижегородское «Торпедо» по буллитам уступило братиславскому «Словану» в матче КХЛ