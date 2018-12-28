2018-12-28T14:14:03+03:00
Происшествия

Жителю Бора, который насмерть сбил 11-летнего мальчика, ужесточили приговор

Сначала его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении
Валерия ГРОМОВА
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Прокуратура добилась ужесточения наказания жителю Бора, который насмерть сбил 11-летнего мальчика. Как сообщает пресс-служба ведомства, ему увеличили тюремный срок.

Мужчину осудили в сентябре 2018 года по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Тогда его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права управления машинами на три года.

Сторона обвинения и потерпевшие решили, что это слишком мягкое наказание. И судебная коллегия удовлетворила апелляционные представления и жалобы. Наказание осужденному увеличено до трех лет лишения свободы. И находиться он будет не в колонии-поселении, а в колонии общего режима.

Напомним, ужасное ДТП произошло 12 мая на улице Кольцова. Обвиняемый ехал на «БМВ» на огромной скорости. Он отвлекся от дорожной обстановки и не заметил трех мальчиков, которые шли по пешеходному переходу. В результате один из них погиб.

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