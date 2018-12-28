2018-12-28T13:27:55+03:00
Общество

Подаренные Москвой трамваи выйдут на нижегородские маршруты в 2019 году

Два из них уже отремонтированы, остальные – в процессе
Юлия ИСАЕВА
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11 трамвайных вагонов, которые были подарены Нижнему Новгороду Москвой, начнут курсировать в 2019 году. Об этом со ссылкой на слова и.о. директора МП «Нижегородэлектротранс» Владимира Котова сообщает пресс-служба горадминистрации.

Два из поступивших вагонов уже отремонтированы, остальные – в процессе.

- Отремонтированные вагоны после покраски и оформления документов готовы выйти на линию. В течение нескольких месяцев все вагоны выпустим на линию, - пояснил Котов.

Трамваи будут запущены по маршрутам №1, 3, 6, 7, 21.

Московским трамваям около 10 лет.

Ранее сообщалось, что 26 вагонов метро капитально отремонтируют в Нижнем Новгороде в будущем году. По словам директора предприятия Олега Яушева, капремонт одного промежуточного вагона стоит около 21 миллиона рублей, а стоимость нового составляет 56 миллионов. Сегодня по нижегородской подземке ездят 130 вагонов, 80 из которых отслужили более 30 лет.

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