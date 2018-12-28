СК выясняет обстоятельства гибели мужчины и женщины на пожаре под Володарском

СЕГОДНЯ 13:01 2018-12-28T13:01:10+03:00

Следователи не исключают, что трагедия произошла из-за курения

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В пятницу, 28 декабря 2018 года, в Володарском районе на пожаре погибли мужчина и женщина. Приехавшие на место следователи организовали проведение проверки. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, трагедия случилась утром в поселке Смолино.

К моменту прибытия спасателей в доме на улице Энтузиастов горела квартира на пятом этаже. Сотрудники МЧС обнаружили внутри тела мужчины 1967 года рождения и женщины 1972 года рождения.

Видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружено. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Следователи не исключают, что трагедия произошла из-за курения.

На месте происшествия работают специалисты. Обстоятельства выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в четверг, 27 декабря, в Нижегородской области произошли три страшных пожара, унесших жизни троих человек.