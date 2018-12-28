2018-12-28T13:01:10+03:00
Происшествия

СК выясняет обстоятельства гибели мужчины и женщины на пожаре под Володарском

Следователи не исключают, что трагедия произошла из-за курения
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В пятницу, 28 декабря 2018 года, в Володарском районе на пожаре погибли мужчина и женщина. Приехавшие на место следователи организовали проведение проверки. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, трагедия случилась утром в поселке Смолино.

К моменту прибытия спасателей в доме на улице Энтузиастов горела квартира на пятом этаже. Сотрудники МЧС обнаружили внутри тела мужчины 1967 года рождения и женщины 1972 года рождения.

Видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружено. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Следователи не исключают, что трагедия произошла из-за курения.

На месте происшествия работают специалисты. Обстоятельства выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в четверг, 27 декабря, в Нижегородской области произошли три страшных пожара, унесших жизни троих человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнем Новгороде переименовали три остановочных пункта
Жителю Бора, который насмерть сбил 11-летнего мальчика, ужесточили приговор
Подаренные Москвой трамваи выйдут на нижегородские маршруты в 2019 году
УФАС возбудило дело по признакам сговора в отношении в отношении «ГлавУКС» Нижнего Новгорода
Нижегородские хирурги сделали тысячу операций на сердце в 2018 году
В Нижнем Новгороде нашлась олениха по кличке Фейлин
Почти 14 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за последние сутки
В Ленинском районе Нижнего Новгорода открылся четвертый молочно-раздаточный пункт
Три человека погибли на пожарах из-за курения в Нижегородской области 27 декабря
Прокуратура добилась ликвидации свалки в Кстове
«Все для праздника»: Банк «Возрождение» запустил акцию по возврату комиссий по кредитным картам
В школе №85 Нижнего Новгорода заработал проект по распознаванию лиц
В Нижегородской области ужесточат меры по борьбе с контрафактной молочной продукцией
Второй новогодний трамвай начал курсировать по Нижнему Новгороду 27 декабря
Двое детей пострадали под колесами иномарки на «зебре» в Нижнем Новгороде
Хоккейные клубы «Саров» и «Скиф» вошли в структуру нижегородского «Торпедо»
Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом гостей «Губернаторской елки»
Глеб Никитин встретился с лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года» Сергеем Лебедевым
Житель Дзержинска, насмерть сбивший двоих пешеходов, пойдет под суд
В Москве задержали нижегородца, который 16 лет скрывался от наказания за убийство
Тело 39-летнего мужчины обнаружено в сгоревшем доме в Кстове
Нижегородское «Торпедо» по буллитам уступило братиславскому «Словану» в матче КХЛ