УФАС возбудило дело по признакам сговора в отношении в отношении «ГлавУКС» Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 12:35 2018-12-28T12:35:52+03:00

УФАС по Нижегородской области обнаружило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях МКУ «Главное Управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода», а также в 16-ти компаниях.

Как сообщает пресс-служба ведомства, миллионные сделки, которые заключал «ГлавУКС» с этими компаниями, были раздроблены.

- Особенностью нарушений стал тот факт, что все закупки осуществлены в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.Эта правовая норма предусматривает для заказчика возможность заключения закупок «малого объема». Но лишь в случаях, когда проведение конкурентных процедур нецелесообразно ввиду несоответствия организационных затрат на проведение закупки самой стоимости закупки, - пояснили в УФАС.

Рассмотрение дела назначено на 29 января 2019 года.

