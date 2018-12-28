2018-12-28T12:35:52+03:00
Общество

УФАС возбудило дело по признакам сговора в отношении в отношении «ГлавУКС» Нижнего Новгорода

Рассмотрение дела назначено на 29 января 2019 года
Валерия ГРОМОВА
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УФАС по Нижегородской области обнаружило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях МКУ «Главное Управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода», а также в 16-ти компаниях.

Как сообщает пресс-служба ведомства, миллионные сделки, которые заключал «ГлавУКС» с этими компаниями, были раздроблены.

- Особенностью нарушений стал тот факт, что все закупки осуществлены в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.Эта правовая норма предусматривает для заказчика возможность заключения закупок «малого объема». Но лишь в случаях, когда проведение конкурентных процедур нецелесообразно ввиду несоответствия организационных затрат на проведение закупки самой стоимости закупки, - пояснили в УФАС.

Рассмотрение дела назначено на 29 января 2019 года.

Напомним, в начале декабря экспертный совет УФАС обсудил рекламу концертов популярных исполнителей ХЛЕБ, GONE.FLUDD, Within Temptation, Jah Khalib, Ганвест, HammAli & Navai, The Hatters, ANIMAL ДЖАЗ, Монеточка, Feduc, Little Big, Элджей, Rock & Beer Festival, Anacondaz, Face, Пошлая Молли, Хаски, ATL, чьи концерты должны пройти в MILO CONCERT HALL. Было принято решение направить рекомендации о более тщательном соблюдении федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

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