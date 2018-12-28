2018-12-28T13:03:13+03:00
Общество

Нижегородские хирурги сделали тысячу операций на сердце в 2018 году

Последняя была проведена в специализированной кардиохирургической клинической больнице 26 декабря
Валерия ГРОМОВА
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В минувшую среду, 26 декабря, в специализированной кардиохирургической клинической больнице Нижнего Новгорода была выполнена тысячная операция с искусственным кровообращением за 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В течение последних десятилетий Нижегородские кардиохирурги мечтали об этом. Во-первых, это означает, что близка к удовлетворению потребность жителей области в этой категории медицинской помощи. Во-вторых, рубеж в 1000 случаев операций на сердце с искусственным кровообращением свидетельствует о потенциале клиники, обеспечивающим высокую надежность и качество работы, - пояснил главный врач больницы Антон Максимов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в этом году впервые была проведена операция по пересадке сердца. В 2019 году планируется провести еще две такие операции - и все это в рамках реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года.

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