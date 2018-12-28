В Нижнем Новгороде нашлась олениха по кличке Фейлин

СЕГОДНЯ 11:42 2018-12-28T11:42:31+03:00

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Двухлетнюю самочку оленя по кличке Фейлин искали всем городом 27 декабря. По информации «Комсомолки», животное заметили у радиорынка в Кузнечихе рано утром. Мужчина, заметивший «потеряшку», позвонил по каналу связи «112» и сообщил о находке.

В госохотнадзоре рассказали, что домашнего пятнистого оленя разыскивает хозяин. Малышка сбежала из частного сектора в Печерской слободе - она выбралась на волю через брешь в ограждении вольера.

- - Животное ручное, тянется к людям. Но оно находится в стрессовой ситуации, поэтому не рекомендуется походить к нему близко. При обнаружении самки оленя лучше сообщать звонить по каналу связи «112», - отметили в пресс-службе ведомства.

«Комсомолка» созвонилась с хозяином Фейлин в 16.08 и узнала, что олениха нашлась, только вот поймать ее не так-то просто.

- Она сильно испугалась, - коротко ответил Роман и продолжил попытки отловить намучившееся животное.

В итоге малышка вернулась домой. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.