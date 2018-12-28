2018-12-28T11:18:14+03:00
Общество

Почти 14 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за последние сутки

На улицах города работают более 900 человек и 611 снегоуборочных машин
Юлия ИСАЕВА
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Почти 14 000 кубометров снега было вывезено из Нижнего Новгорода за 27-28 декабря. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на департамент благоустройства и дорожного хозяйства.

Согласно информации, на улицах города работают более 900 человек и 611 снегоуборочных машин. Для вывозки потребовались 53 самосвала – днем и 70 – ночью.

Кроме того, за последние сутки на дороги было высыпано1 217 тонн песко-соляной смеси и 38,5 тонн химического реагента.

Напомним, "Комсомолка" уже подготовила для нижегородцев подробный прогноз погоды на Новый год. В новогоднюю ночь, по словам начальника отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольги Мокеевой, нас ждет морозная погода. Однако сильных заморозков не ожидается, так как к этому времени будет дуть южный ветер, который принесет некоторое потепление.

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