2018-12-28T10:47:03+03:00
Общество

В Ленинском районе Нижнего Новгорода открылся четвертый молочно-раздаточный пункт

Он находится на улице Июльских дней, рядом с домом №21/96
Юлия ИСАЕВА
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«Молочная кухня» открыла новый молочно-раздаточный пункт в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на департамент по социальной политике, он стал четвертым по счету.

Пункт находится напротив управления Горьковской железной дороги. Там можно купить натуральное кисломолочное питание.

График работы: с понедельника по пятницу – с 8:30 до 13:30, а в субботу – с 8:00 до 13:00. Воскресенье – санитарный день.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области станут строже меры по борьбе с контрафактной и фальсифицированной молочной продукцией. Так, торговые сети, прежде чем продавать ту или иную продукцию, сначала будут сверяться с «черными списками» недобросовестных производителей. Также в Автозаводской молочной кухне введена новая автоматизированная линия по производству и розливу кисломолочной продукции.

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