Три человека погибли на пожарах из-за курения в Нижегородской области 27 декабря

СЕГОДНЯ 10:32 2018-12-28T10:32:42+03:00

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В четверг, 27 декабря 2018 года, в Нижегородской области произошли три страшных пожара, унесших жизни людей. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, погибли три человека.

Первая трагедия случилась около часа ночи в Приокском районе Нижнего Новгорода. На улице 40 лет Октября загорелся трехэтажный дом. Спасатели эвакуировали из здания восемь жильцов. На месте пожара было обнаружено тело женщины 1954 года рождения. Огонь тушили 49 пожарных. В результате пожара обгорело имущество в квартире на площади 5 квадратных метров.

Около десяти часов утра в деревне Хохары под Чкаловском загорелся частный жилой дом. Обгорело имущество на площади полтора квадратных метра. На месте нашли тело мужчины 1947 года рождения. Он был хозяином дома.

Третье происшествие произошло около половины восьмого вечером в селе Татарское Маклаково Спасского района. Обгорел частный дом на площади 30 квадратных метров. Там погиб мужчина 1964 года рождения.

Причиной всех трагедий стала неосторожность при курении.