2018-12-27T17:29:33+03:00
Общество

Прокуратура добилась ликвидации свалки в Кстове

Она внесла представление в адрес юридического лица
Валерия ГРОМОВА
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Кстовская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

Выяснилось, что на одном из земельных участков площадью почти в триста квадратных метров располагалась несанкционированная свалка строительного и иного мусора. Хотя территория была предназначена для комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства.

Это является нарушением Земельного законодательства. В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес юридического лица. Оно было рассмотрено и удовлетворено.

В настоящее время несанкционированная свалка ликвидирована.

Ранее сообщалось, что в начале декабря прокуратура Нижнего Новгорода провела проверку соблюдения требований действующего законодательства при содержании частной жилой застройки в Канавинском, Ленинском и Приокском районах. Выяснилось, что на территории строек уже давно лежит бытовой мусор. Сейчас свалки ликвидируются.

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