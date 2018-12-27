В Нижегородской области ужесточат меры по борьбе с контрафактной молочной продукцией

СЕГОДНЯ 15:24 2018-12-27T15:25:06+03:00

Торговые сети, прежде чем продавать ту или иную продукцию, сначала будут сверяться с «черными списками» недобросовестных производителей

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В Нижегородской области станут строже меры по борьбе с контрафактной и фальсифицированной молочной продукцией. Об этом со ссылкой на слова министра промышленности, торговли и предпринимательства Максима Черкасова сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, торговые сети, прежде чем продавать ту или иную продукцию, сначала будут сверяться с «черными списками» недобросовестных производителей.

В преддверии Нового года специалисты купили в магазинах Нижнего Новгорода сыр и сдали его на исследования в лабораторию Центра стандартизации и метрологии Росстандарта.

- Образец, произведённый по ГОСТУ, не прошёл испытания: он не соответствует требованиям по влаге, то есть данный образец сыра был недозрелый – это нарушение технологии изготовления. Также он не соответствует по жирно-кислотному балансу - то есть, вместо жира животного происхождения, там обнаружен жир растительного происхождения. Скорее всего, это пальмовое масло, - поделился подробностями директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

Напомним, губернатор Глеб Никитин уже поручил усилить борьбу с контрафактной и фальсифицированной молочной продукцией. По его словам, в 2019 году объемы поддержки сельского хозяйства будут увеличены на 20%.

Ранее сообщалось, что новая автоматизированная линия по производству и розливу кисломолочной продукции, которая позволит наладить выпуск четырех новых продуктов для детей, введена в эксплуатацию на Автозаводской молочной кухне. На этой линии планируется начать выпуск четырех продуктов: B-кефир с отваром из гречневой муки, кефир с отваром из овсяной воды, кефир с отваром из рисовой муки «Малыш-крепыш» и ацидофильная паста «Милочка».