Второй новогодний трамвай начал курсировать по Нижнему Новгороду 27 декабря
В Нижнем Новгороде появился еще один новогодний трамвай. Как сообщает пресс-служба городской администрации, он будет курсировать по городскому кольцу в заречной части.
Соответствующее указание дал мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.
В первый рейс трамвай выйдет уже 27 декабря. Работать он будет с 14:00 до 22:00 по нечетным праздничным дням на 6 маршруте, по четным дням на 3 маршруте, в рабочие дни – так же на 3 маршруте.
Стоимость билета – 28 рублей. Проездные также действуют.
Напомним, на днях по Нижнему Новгороду начал ездить научный трамвай. Внутри вагона можно почитать стикеры с занимательными фактами, а после объявления остановок звучат небольшие рассказы о научно-технических достижениях, которыми могут по праву гордиться нижегородцы. Трамвай будет курсировать по маршруту №2 в течение двух месяцев.