Второй новогодний трамвай начал курсировать по Нижнему Новгороду 27 декабря

СЕГОДНЯ 15:16 2018-12-27T15:16:03+03:00

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В Нижнем Новгороде появился еще один новогодний трамвай. Как сообщает пресс-служба городской администрации, он будет курсировать по городскому кольцу в заречной части.

Соответствующее указание дал мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

В первый рейс трамвай выйдет уже 27 декабря. Работать он будет с 14:00 до 22:00 по нечетным праздничным дням на 6 маршруте, по четным дням на 3 маршруте, в рабочие дни – так же на 3 маршруте.

Стоимость билета – 28 рублей. Проездные также действуют.

Напомним, на днях по Нижнему Новгороду начал ездить научный трамвай. Внутри вагона можно почитать стикеры с занимательными фактами, а после объявления остановок звучат небольшие рассказы о научно-технических достижениях, которыми могут по праву гордиться нижегородцы. Трамвай будет курсировать по маршруту №2 в течение двух месяцев.