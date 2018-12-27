Двое детей пострадали под колесами иномарки на «зебре» в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 14:27 2018-12-27T14:27:57+03:00

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Двое детей пострадали в результате наезда иномарки в Ленинском районе Нижнего Новгорода в среду, 26 декабря 2018 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в 7:40 возле дома №10 по улице Июльских дней. 34-летняя женщина со стажем 12 лет, управлявшая автомобилем Hyundai, совершила наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пешеходы: 16-летний юноша и 10-летняя девочка. Никого из взрослых рядом с ними не было. Ребята были доставлены в больницу и в травмпункт, где их осмотрели и оказали первую помощь, после чего отпустили домой.