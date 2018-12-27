Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом гостей «Губернаторской елки»

СЕГОДНЯ 12:01 2018-12-27T12:01:39+03:00

Участниками праздничного мероприятия в нижегородском цирке стали около двух тысяч детей

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил с наступающими праздниками около двух тысяч детей в возрасте от 5 до 15 лет со всех районов региона. Губернаторская елка прошла 26 декабря в нижегородском цирке. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Среди гостей сегодняшнего праздника очень много тех, кто хорошо учится или добивается успехов в спорте, есть участники всероссийских соревнований, - отметил Глеб Никитин. - Мне бы очень хотелось, чтобы это движение вперед у них продолжалось и дальше. Наша задача - оказывать всестороннюю поддержку развитию талантов и способностей юных нижегородцев.

Кстати, среди участников губернаторской елки были не только дети, добившиеся выдающихся результатов, но и те, кто оказались в сложной жизненной ситуации.

- Новый год в цирке - это вдвойне праздник. Здесь особенное настроение чуда, которое создает происходящее на арене, - уверен Глеб Никитин. - У всех детей глаза горят. Ощущается приближение Нового года.