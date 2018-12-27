Глеб Никитин встретился с лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года» Сергеем Лебедевым

СЕГОДНЯ 11:54 2018-12-27T11:54:39+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018» Сергеем Лебедевым в среду, 26 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Я видел мастер-класс Сергея на отборочном туре и уже тогда подумал, что у него большие шансы на победу – была видна влюбленность в работу и творческий подход. И результат, достигнутый Сергеем – прорыв не только для Нижегородской области, но и для физкультуры как предмета. Это первый случай за последние 20 лет, когда учитель физкультуры попал в число пятнадцати лучших, - отметил Глеб Никитин.

В ходе рабочей встречи Глеб Никитин и Сергей Лебедев обсудили ситуацию с преподаванием физической культуры в школах Нижегородской области, а также развитие массового спорта: рассмотрели перспективы межведомственной работы по организации соревнований, приняли несколько решений для развития образовательного комплекса. Учителю также был вручен сертификат на 250 тысяч рублей.

- Мой успех на всероссийском конкурсе был бы невозможен без поддержки всей области. Сейчас в регионе есть возможность обсуждать различные проблемы и вопросы, - поделился Сергей Лебедев.