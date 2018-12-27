Житель Дзержинска, насмерть сбивший двоих пешеходов, пойдет под суд

СЕГОДНЯ 11:33 2018-12-27T11:33:34+03:00

Санкция статьи УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет

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Прокуратура Московского района Нижнего Новгорода направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Дзержинска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» УК РФ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, трагедия произошла 2 октября на Московском шоссе. Два человека переходили проезжую часть по «зебре», когда мужчина за рулем «Хендая» не уступил им дорогу. В тот день шел дождь, и дорога была скользкой. Дзержинец не предусмотрел это и сбил обоих пешеходов.

От полученных ранений они скончались на месте происшествия.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. Санкция вышеуказанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.