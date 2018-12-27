2018-12-27T11:08:27+03:00
Происшествия

В Москве задержали нижегородца, который 16 лет скрывался от наказания за убийство

Расследование продолжается
Валерия ГРОМОВА
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В Нижнем Новгороде возобновлено предварительное следствие по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, его обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Нижегородец совершил преступление 16 лет назад – 5 мая 2002 года. Они вместе с двумя приятелями избили охранника на территории базы в Ленинском районе. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице.

Причастных установили только через семь лет. Двое подельников привлечены к уголовной ответственности и осуждены за совершенное преступление. А один скрылся, и был объявлен в международный розыск. Найти его удалось только в декабре 2018 года на территории Москвы.

Свою вину мужчина не признал, а от дачи показаний отказался. Сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается.

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