Тело 39-летнего мужчины обнаружено в сгоревшем доме в Кстове

СЕГОДНЯ 10:32 2018-12-27T10:32:51+03:00

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В среду, 26 декабря 2018 года, в Кстове загорелся частный жилой дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть вечером - около половины десятого.

К моменту приезда спасателей здание на улице Шохина уже было полностью охвачено огнем. Оно сгорело на площади 80 квадратных метров. На месте происшествия было найдено тело мужчины 1979 года рождения. Он оказался сыном хозяина дома.

В тушении пожара и ликвидации его последствий был задействован 21 человек личного состава и пять единиц техники.

Причиной случившегося пожарные назвали неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что 25 декабря в городском округе Выкса загорелся трехэтажный многоквартирный дом. В комнате было найдено тело мужчины 1979 года рождения.