2018-12-27T10:07:48+03:00
Спорт

Нижегородское «Торпедо» по буллитам уступило братиславскому «Словану» в матче КХЛ

Игра проходила в Братиславе 26 декабря
Юлия ИСАЕВА
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26 декабря в Братиславе прошел очередной матч Континентальной хоккейной лиги. На льду встретились местный «Слован» и «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Победитель определился лишь в серии буллитов.

Счет был открыт на восьмой минуте. Шайбу забросили хозяева льда. До конца первой двадцатиминутки цифры на табло не менялись. Во втором периоде «Торпедо» взяли всю инициативу в свои руки и забросили три безответные шайбы в ворота соперника.

В ходе третьей двадцатиминутки «Слован» забил три года, а «Торпедо» - один. Счет на табло показывал 4:4. В овертайме ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника. Игра перешла в серию буллитов, где братиславские хоккеисты вырвали победу.

Сейчас нижегородский клуб находится на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Напомним, подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.

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