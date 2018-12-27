Нижегородское «Торпедо» по буллитам уступило братиславскому «Словану» в матче КХЛ
26 декабря в Братиславе прошел очередной матч Континентальной хоккейной лиги. На льду встретились местный «Слован» и «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Победитель определился лишь в серии буллитов.
Счет был открыт на восьмой минуте. Шайбу забросили хозяева льда. До конца первой двадцатиминутки цифры на табло не менялись. Во втором периоде «Торпедо» взяли всю инициативу в свои руки и забросили три безответные шайбы в ворота соперника.
В ходе третьей двадцатиминутки «Слован» забил три года, а «Торпедо» - один. Счет на табло показывал 4:4. В овертайме ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника. Игра перешла в серию буллитов, где братиславские хоккеисты вырвали победу.
Сейчас нижегородский клуб находится на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
Напомним, подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.