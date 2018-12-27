2018-12-27T09:51:24+03:00
Общество

Депутаты гордумы приняли новые правила благоустройства Нижнего Новгорода

Валерия ГРОМОВА
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26 декабря 2018 года в городской думе Нижнего Новгорода состоялось внеочередное заседание. Как сообщает пресс-служба думы, в ходе мероприятия были приняты новые правила благоустройства.

Документ разработан в целях формирования безопасной, комфортной и привлекательной городской среды и позволит реализовать комплексные проекты.

Правила регламентируют порядок пользования и содержания территорий, порядок земляных работ, внешний вид фасадов, вид уличных указателей, организацию освещения и озеленения, содержание детских площадок, уборку территории города и его праздничное оформление.

Также на этом заседании утверждили досрочного прекращения депутатских полномочий Дмитрия Краснова, Алексея Гойхмана и Елизаветы Солонченко. Краснов покинул думу в связи с новой должностью заместителя губернатора Нижегородской области, а Гойхман и Солонченко – по собственному решению.

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