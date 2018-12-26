Работникам завода ГАЗ с 9 по 22 января предоставят ежегодный оплачиваемый отпуск

СЕГОДНЯ 17:23 2018-12-26T17:23:51+03:00

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В январе 2019 года ГАЗ проводит модернизацию производства и установку нового оборудования для организации серийного производства новых моделей легких коммерческих автомобилей «ГАЗель NEXT». Речь идет об автомобилях с 6-ступенчатой коробкой передач собственной разработки, а также фургонах и микроавтобусах «ГАЗель NEXT 4,6» с удлиненной колесной базой и увеличенным объемом кузова. Об этом сообщает пресс-служба компании.

- Также в 2019 году будут проведены работы по подготовке к выпуску внедорожного грузовика «Садко NEXT», - говорится в сообщении. - На время модернизации площадки с 9 по 22 января предприятие предоставляет производственным работникам традиционный ежегодный оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом. Во время ежегодного отпуска на предприятии также проходит сервисное обслуживание оборудования. Его невозможно организовать без остановки действующего производства.