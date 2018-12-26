Пять автобусных маршрутов восстановят в Нижнем Новгороде в 2019 году

СЕГОДНЯ 17:00 2018-12-26T17:00:49+03:00

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В Нижнем Новгороде в 2019 году восстановят пять автобусных маршрутов, отмененных в 2017 году. Об этом на специальном брифинге сообщил заместитель директора департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Рябушев.

- Речь идет о таких маршрутах как Т-9 (ЗКПД4 – Мещерское озеро), Т-10 (Южное шоссе – Верхние Печеры), Т-33 (ЗКПД4 – Автовокзал Щербинки), Т-44 (Мещерское озеро – Автовокзал Щербинки) и Т-55 (Улица Космическая – Верхние Печеры), - напомнил Дмитрий Рябушев. – Правда, у них будут другие номера маршрутов. Однако сам путь следования мы постараемся максимально сохранить. Однако это будут уже не коммерческие, а социальные маршруты. А с 1 января 2019 года на дороги вернется маршрут № 60Э, следующий экспрессом от улицы Космической до автостанции Сенной.

Кстати, с 1 февраля 2019 года все автобусы получат определенную литеру перед номером: А – муниципальный транспорт и Т - коммерческий. Так что теперь нижегородцы еще на остановке смогут понять, какой перед ними транспорт – с действующими социальными льготами или нет.