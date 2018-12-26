2018-12-26T15:49:44+03:00
Общество

Шесть светофоров не работают в Нижнем Новгороде 26 декабря

Юлия ИСАЕВА
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В среду, 26 декабря 2018 года, в Нижнем Новгороде отключены шесть светофоров. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения.

Таким образом, с девяти часов утра не работают объекты на пересечении улиц Львовская и Дружаева, Новикова-Прибоя и Порядковая, а также Героя Попова и Карповская церковь. Согласно информации, светофоры будут включены в 17:00.

Еще на двоих объектах проводится техническое обслуживание. Речь идет о светофорах на пересечении Московского шоссе и Троллейбусного кольца, а также улиц Новикова-Прибоя и Героя Попова.

Последний светофор отключен в связи с аварийно-восстановительными работами на водоводе до 30 января 2019 года. Он находится на перекрестке улиц Тимирязева и Кулибина.

Напомним, начиная с 26 декабря 2018 года на улице Грузинская в Нижнем Новгороде ограничено движение транспорта. Причиной изменений стал ремонт фасада Архиерейского подворья святого Кирилла и Мефодия.

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