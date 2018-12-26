Дмитрий Краснов, Алексей Гойхман и Елизавета Солонченко досрочно сложили полномочия депутатов гордумы
В среду, 26 декабря 2018 года, состоялось внеочередное заседание думы Нижнего Новгорода, на котором присутствовали 39 депутатов.
Как сообщает пресс-служба гордумы, были рассмотрены 13 вопросов. Одним из них было утверждение досрочного прекращения полномочий Дмитрия Краснова, Алексея Гойхмана и Елизаветы Солонченко.
Краснов покинул думу в связи с новой должностью заместителя губернатора Нижегородской области, а Гойхман и Солонченко – по собственному решению.
- Признаюсь, что работа председателем постоянной комиссии по транспорту и связи три созыва подряд вызывала у меня настоящий драйв. Но на все это уходят силы, энергия, сгорает жизненное топливо, а оно не бесконечно, и нужно выбирать. Мне не стыдно в этом признаться – я хочу посвятить оставшееся время семье, близким людям, - заявил Гойхман.
Солонченко тоже сообщила, что хочет быть ближе к семье.