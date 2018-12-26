2018-12-26T15:22:25+03:00
Общество

Дмитрий Краснов, Алексей Гойхман и Елизавета Солонченко досрочно сложили полномочия депутатов гордумы

Такое решение было принято в ходе внеочередного заседания 26 декабря
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В среду, 26 декабря 2018 года, состоялось внеочередное заседание думы Нижнего Новгорода, на котором присутствовали 39 депутатов.

Как сообщает пресс-служба гордумы, были рассмотрены 13 вопросов. Одним из них было утверждение досрочного прекращения полномочий Дмитрия Краснова, Алексея Гойхмана и Елизаветы Солонченко.

Краснов покинул думу в связи с новой должностью заместителя губернатора Нижегородской области, а Гойхман и Солонченко – по собственному решению.

- Признаюсь, что работа председателем постоянной комиссии по транспорту и связи три созыва подряд вызывала у меня настоящий драйв. Но на все это уходят силы, энергия, сгорает жизненное топливо, а оно не бесконечно, и нужно выбирать. Мне не стыдно в этом признаться – я хочу посвятить оставшееся время семье, близким людям, - заявил Гойхман.

Солонченко тоже сообщила, что хочет быть ближе к семье.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работникам завода ГАЗ с 9 по 22 января предоставят ежегодный оплачиваемый отпуск
Пять автобусных маршрутов восстановят в Нижнем Новгороде в 2019 году
Шесть светофоров не работают в Нижнем Новгороде 26 декабря
Три человека попали в больницу после ДТП с автобусом в Кстовском районе
Николай Борозенец назначен прокурором Нижнего Новгорода
Пенсионерка погибла под колесами дорожной машины в Богородске 25 декабря
Глеб Никитин поздравил гостей «Губернаторской елки» с наступающим Новым годом
Объем отгруженной продукции нижегородскими предприятиями вырос на 11,36%
Уволенный механизатор из Нижегородской области получил зарплату мясом
57-летняя женщина погибла при столкновении машин под Богородском
Нижегородец, устроивший стрельбу по посетителям кафе, предстал перед судом
Движение по Грузинской улице ограничено с 26 декабря
39-летний мужчина погиб на пожаре в трехэтажном доме под Выксой
К 2026 году в Нижегородской области планируется расселить 960 многоквартирных домов
Глеб Никитин: «К 2035 доля современных технологий на предприятиях должна составить не менее 55%»
Правительство Нижегородской области планирует перейти от поддержки предпринимательства к его развитию
Министр экологии Нижегородской области будет назначен в ближайшие дни