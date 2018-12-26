2018-12-26T15:08:54+03:00
Происшествия

Три человека попали в больницу после ДТП с автобусом в Кстовском районе

Водитель с двухлетним стажем не предоставил преимущество в движении
Валерия ГРОМОВА
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25 декабря 2018 года в Кстовском районе Нижегородской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Как сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, водитель «вазовской» легковушки не справился с управлением.

По информации, авария случилась около одиннадцати часов вечера на 14 километре автодороги Обход Кстово. Водитель с двухлетним стажем, который был за рулем отечественного автомобиля, не предоставил преимущество в движении. Произошло столкновение с автобусом «Неоплан», который ехал по маршруту Москва-Чебоксары.

В результате пострадали три человека. Они получили черепно-мозговые травмы и многочисленные ушибы. Всех троих госпитализировали с места происшествия.

Ранее сообщалось, что 25 декабря в Богородском районе произошло страшное ДТП, унесшее жизнь одного человека. Водитель «Митцубиси» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где влетел в «вазовскую» легковушку. В результате женщина 1961 года рождения скончалась на месте. Мужчина 1987 года рождения был госпитализирован в больницу. Также пострадал молодой человек 1995 года рождения.

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