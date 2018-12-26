СЕГОДНЯ 14:16 2018-12-26T14:16:39+03:00

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Экс-прокурор Кавказского района Краснодарского края Николай Борозенец назначен прокурором Нижнего Новгорода. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В среду, 26 декабря, Борозенец был представлен депутатам на внеочередное заседание думы Нижнего Новгорода.

Напомним, в августе текущего года Андрей Гальченко, который на тот момент занимал пост проркурора Нижнего Новгорода, перешёл на должность заместителя прокурора Нижегородской области. Согласно информации, он был назначен на новую должность приказом генерального прокурора РФ Юрия Чайки.

Напомним, несколько дней назад депутаты Законодательного собрания Нижегородской области согласовали кандидатуры Евгения Люлина, Андрея Гнеушева, Александра Югова, Андрея Харина, Сергея Морозова, Игоря Носова, Андрея Бетина и Дмитрия Краснова на должности вице-губернатора и заместителей губернатора.