2018-12-26T14:05:18+03:00
Происшествия

Пенсионерка погибла под колесами дорожной машины в Богородске 25 декабря

Это произошло около дома №23 на улице Котельникова
Валерия ГРОМОВА
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Во вторник, 25 декабря 2018 года, в Богородске в ДТП погибла пенсионерка. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, трагедия случилась в десять часов утра.

Водитель с 29-летним стажем, который сидел за рулем грузовика марки «КО 829Б» сбил женщину 1940 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Это было около дома №23 на улице Котельникова.

Пенсионерка скончалась на месте происшествия из-за полученных травм.

Ранее сообщалось, что в тот же день в Богородском районе произошло страшное ДТП, унесшее жизнь одного человека. По информации, водитель «Митцубиси» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где влетел в «вазовскую» легковушку. В результате женщина 1961 года рождения скончалась на месте происшествия от ранений. Мужчина 1987 года рождения получил черепно-мозговую и сочетанную травму. Его госпитализировали.

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