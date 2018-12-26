Пенсионерка погибла под колесами дорожной машины в Богородске 25 декабря

СЕГОДНЯ 14:05 2018-12-26T14:05:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 25 декабря 2018 года, в Богородске в ДТП погибла пенсионерка. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, трагедия случилась в десять часов утра.

Водитель с 29-летним стажем, который сидел за рулем грузовика марки «КО 829Б» сбил женщину 1940 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Это было около дома №23 на улице Котельникова.

Пенсионерка скончалась на месте происшествия из-за полученных травм.

Ранее сообщалось, что в тот же день в Богородском районе произошло страшное ДТП, унесшее жизнь одного человека. По информации, водитель «Митцубиси» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где влетел в «вазовскую» легковушку. В результате женщина 1961 года рождения скончалась на месте происшествия от ранений. Мужчина 1987 года рождения получил черепно-мозговую и сочетанную травму. Его госпитализировали.