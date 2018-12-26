2018-12-26T13:38:57+03:00
Общество

Глеб Никитин поздравил гостей «Губернаторской елки» с наступающим Новым годом

Валерия ГРОМОВА
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В среду, 26 декабря 2018 года, глава Нижегородской области Глеб Никитин поздравил гостей «Губернаторской елки» с наступающим праздником – Новым годом. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в мероприятии приняли участие около двух тысяч детей в возрасте от 5 до 15 лет.

В основном это были дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и воспитанники социальных образовательных учреждений.

- Мне бы очень хотелось, чтобы это движение вперед у них продолжалось и дальше. Наша задача - оказывать всестороннюю поддержку развитию талантов и способностей юных нижегородцев, - отметил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что при грантовой поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» 23 декабря 2018 года на базе ледовой арены ФОК «Волжский берег» для воспитанников приютов, детей из многодетных семей и учащихся средних школ города Кстово и Кстовского района состоялся единственный в Нижегородской области благотворительный танцевально-музыкальный спектакль на льду «Новогодняя феерия». В основу ледовой постановки лег известный сюжет популярной сказки Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес».

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