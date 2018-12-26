2018-12-26T12:50:40+03:00
Общество

Объем отгруженной продукции нижегородскими предприятиями вырос на 11,36%

Наибольший прирост в ноябре произошел в химической отрасли и производстве бумаги
Валерия ГРОМОВА
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Индекс промышленного производства в Нижегородской области за 11 месяцев уходящего в целом составил 102,4 процента, а индекс производства обрабатывающих производств – 103 процента. Об этом со ссылкой на слова вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, наибольший прирост в ноябре произошел в химической отрасли и производстве бумаги. Также отмечен рост производства электрического оборудования (20,6%), одежды (11,1%), текстильных изделий (9%).

Общий объём отгруженной продукции по промышленности в целом за 11 месяцев 2018 года составил 1 триллион 350 миллиардов рублей, что на 10,8% больше, чем за соответствующий период 2017 года.

Ранее сообщалось, что По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, Уровень технологического развития позволил области присоединиться к общемировому тренду кластеризации экономики.

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