Объем отгруженной продукции нижегородскими предприятиями вырос на 11,36%
Индекс промышленного производства в Нижегородской области за 11 месяцев уходящего в целом составил 102,4 процента, а индекс производства обрабатывающих производств – 103 процента. Об этом со ссылкой на слова вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина сообщает пресс-служба регионального правительства.
Согласно информации, наибольший прирост в ноябре произошел в химической отрасли и производстве бумаги. Также отмечен рост производства электрического оборудования (20,6%), одежды (11,1%), текстильных изделий (9%).
Общий объём отгруженной продукции по промышленности в целом за 11 месяцев 2018 года составил 1 триллион 350 миллиардов рублей, что на 10,8% больше, чем за соответствующий период 2017 года.
Ранее сообщалось, что По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, Уровень технологического развития позволил области присоединиться к общемировому тренду кластеризации экономики.