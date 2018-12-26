Уволенный механизатор из Нижегородской области получил зарплату мясом
В Нижегородской области была проведена внеплановая проверка соблюдения трудового законодательства в АО «Румянцевское», которое находится в Дальнеконстантиновском. Об этом сообщается на сайте Государственная инспекция труда по региону.
Согласно информации, одному из уволенных механизаторов выдали зарплату не деньгами, а мясом на сумму, превышающую 20% от начисленной заработной платы.
Кроме того, при увольнении из зарплаты мужчины были удержаны те самые 20%, что является нарушением Трудового кодекса.
В результате АО «Румянцевское» было предъявлено обязательное для исполнения предписание с требованием устранения выявленных нарушений Трудового кодекса Российской Федерации в срок до 18 января 2019 года.
Работодателю обязали начислить и выплатить бывшему работнику удержанную при увольнении сумму свыше 20% и заработную плату, выданную мясом свыше 20%.